На Украине предложили создать ЧВК

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос предложил создать в стране частные военные компании (ЧВК). Об этом он рассказал в интервью изданию «Факты».

Десятки тысяч украинцев вернулись с фронта и оказались никому не нужны в мирной жизни, заявил Кривонос. «Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства», — пояснил генерал.

ЧВК смогут обеспечивать безопасность различных объектов и структур, уверен Кривонос. В США они существуют для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных «не доставляли проблемы государству». «А у нас атошников (АТО, антитеррористическая операция в Донбассе — прим. "Ленты.ру") не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы (СМИ очень подогревают эту тему)», — заявил генерал. Создание ЧВК позволит решить эту проблему, подчеркнул он.

Ранее Кривонос озвучил шаги, которые позволят за пять лет сделать украинцев сильным народом.

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