Назван способ сделать украинцев сильным народом

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос озвучил мероприятия в рамках программы «Пять шагов», с помощью которых планируется сделать народ сильным. Об этом он рассказал в интервью изданию «Факты».

По словам Кривоноса, Украину «смогут воспринимать за рубежом», лишь когда она станет сильным государством. Ее военно-технический потенциал не дает возможности вести длительные боевые действия при «прямой агрессии со стороны России». «Но это касается только армии. Однако армия — это же не весь народ. Задача программы — сделать сильным народ в максимально короткие для государства сроки», — сказал генерал. Речь идет о периоде от трех до пяти лет.

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

Первым шагом должно стать «движение сопротивления»: в каждом селе, райцентре или городе должны появиться люди, способные дать отпор агрессии и «превратить жизнь оккупантов в ад». «Любыми способами — взрывая, нанося врагу точечные удары и так далее», — пояснил Кривонос.

Второй шаг и основа программы — территориальная оборона, которая позволит максимально быстро взять под контроль стратегически важные объекты. Ее принцип — «Я защищаю себя, свою семью, свой дом, улицу, село, город, мне здесь чужаки не нужны», пояснил Кривонос. Он добавил, что на фронте должна воевать армия, а в тылу — «подготовленные и мотивированные» граждане обеспечивать порядок и работу госорганов.

Ранее Кривонос обвинил бывшего главу Генштаба Украины Виктора Муженко в предательстве во время боев за Славянск и Краматорск.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!