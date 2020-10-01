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Лавров рассказал о курсе Германии на сдерживание России

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Берлин взял курс на сдерживание Москвы, в связи с чем в адрес последней звучат голословные обвинения и ультиматумы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в обращении к организаторам и участникам дискуссионного форума «Вехи германо-советских взаимоотношений», передает РИА Новости.

По мнению дипломата, шансы на сохранение отношений между странами еще есть. Он отметил, что это зависит от того, способны ли представители гражданского общества отстаивать правду, а также передавать свои знания и опыт молодым поколениям.

30 сентября МИД России рассказал о невозможности вести дела со странами Запада из-за постоянных провокаций против России. Таким заявлением, опубликованным на официальном сайте, ведомство отреагировало на слова главы МИД Германии Хайко Мааса в ООН о применении химического оружия против Алексея Навального. Российские дипломаты напомнили, что на Западе в последнее время часто говорят о том, что с российским государством больше нельзя вести бизнес в прежнем ключе.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

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