Лавров рассказал о курсе Германии на сдерживание России

Берлин взял курс на сдерживание Москвы, в связи с чем в адрес последней звучат голословные обвинения и ультиматумы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в обращении к организаторам и участникам дискуссионного форума «Вехи германо-советских взаимоотношений», передает РИА Новости.

Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах. Период напряженности может быть преодолен во благо коренных интересов России и Германии, формирования устоев международного общения, нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству Сергей Лавров министр иностранных дел России

По мнению дипломата, шансы на сохранение отношений между странами еще есть. Он отметил, что это зависит от того, способны ли представители гражданского общества отстаивать правду, а также передавать свои знания и опыт молодым поколениям.

30 сентября МИД России рассказал о невозможности вести дела со странами Запада из-за постоянных провокаций против России. Таким заявлением, опубликованным на официальном сайте, ведомство отреагировало на слова главы МИД Германии Хайко Мааса в ООН о применении химического оружия против Алексея Навального. Российские дипломаты напомнили, что на Западе в последнее время часто говорят о том, что с российским государством больше нельзя вести бизнес в прежнем ключе.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru