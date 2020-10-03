В Германии заявили о невозможности прочного мира в Европе без России. Такое мнение выразил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) от фракции «Свободная демократическая партия» (FDP), сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что отношения Москвы и Берлина не должны скатиться в «ледниковый период» из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Он добавил, что в интересах обеих сторон прояснить обстоятельства этого инцидента без преждевременных обвинений.

По словам Кубики, Россия является важным партнером «в общем европейском доме». «В Европе будет прочный мир только с Россией, а не против нее», — добавил он.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.