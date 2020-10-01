Москалькова призвала возбудить дело из-за инцидента с Навальным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала возбудить уголовное дело из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом она заявила в разговоре с «Интерфаксом».

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — пояснила Москалькова.

Она также выразила надежду, что Германия передаст России заключение экспертов или «сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».

Ранее 1 октября в интервью немецкому Der Spiegel Навальный сообщил о планах вернуться в Россию. Своей главной задачей он назвал остаться парнем, «который не боится».

В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер работает с западными спецслужбами, действуя в их интересах. При этом политик указал, что в России Навального, который впал в кому 20 августа, искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Cначала ему оказывали помощь врачи омской больницы, они же ввели его в искусственную кому. 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Между тем российские специалисты в ходе обследований следы ядов в его организме не обнаружили.

В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан.