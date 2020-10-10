Токсиколог назвал дозу алкоголя в организме Навального после госпитализации

В организме Алексея Навального при госпитализации в Омске обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.

Врач также добавил, что в крови Навального алкоголь не обнаружили. Это, по его словам, свидетельствует о том, что алкоголь находится в стадии элиминации, то есть выведения. Токсиколог подчеркнул, что названную дозу можно считать точной, так как ее определил компьютер.

Сабаев предположил, что Навальный употреблял спиртное за шесть-восемь часов до инцидента.

При этом токсиколог не исключил, что накопившийся в организме Навального внутренний ацетон также мог быть следствием распада алкоголя.

Ранее сообщалось, что анонсированы санкции Франции и Германии против девяти россиян из-за Навального. В список входят люди из администрации президента России и силовых структур.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.