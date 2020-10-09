Журналисты заявили о несостыковках в деле Навального

В деле Алексея Навального до сих пор остается много вопросов, несостыковок, и появились сомнения в его версии произошедшего с ним. Об этом говорится в сюжете программы «Вести. Дежурная часть».

Управляющая томским отелем воссоздала обстановку в номере, где останавливался Навальный. По ее словам, его соратники сразу приехали в отель и потребовали впустить их в комнату. В настоящий момент следователи устанавливают, для чего они прибыли в номер и где находятся унесенные ими предметы — бутылки и гигиенические принадлежности. При этом отмечается, что эксперты не обнаружили в номере Навального следов опасных веществ.

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что руководить действиями окружения Навального могла его соратница Мария Певчих. Они назвали ее тайной спутницей оппозиционера, отвечающей за его гардероб. Отмечается, что в Россию женщина прилетает лишь дважды в год из Великобритании и останавливается в квартире на Ленинградском проспекте в Москве. При этом неизвестно, что связывает ее с Навальным.

По словам замначальника управления на транспорте МВД России по СФО Сергея Потапова, Певчих не отвечает на вопросы о том, куда и с какой целью были вывезены предметы из номера Навального в томском отеле. В интервью западным СМИ Певчих заявляла, что занимается расследованиями под руководством блогера.

Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу скорой помощи 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву — пилоты экстренно посадили самолет в Омске. 22 августа пациента отправили в берлинскую клинику, врачи которой заявили, что обнаружили в его организме следы вещества из группы «Новичок». В сентябре Навального выписали из клиники в Берлине.