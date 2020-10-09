Россия ответила европейским странам по делу Навального

МИД России в лице первого заместителя министра Владимира Титова ответил представителям европейских стран на заявление по делу Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

От лица российской стороны Титов выразил недоумение «в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным, идущим вразрез с реальным положением дел».

Он подчеркнул, что структуры этих стран отказываются предоставлять российским коллегам данные в рамках правовой помощи. Заявление было опубликовано после встречи Титова с послом Франции Пьером Леви.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ. На данный момент известно, что Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.