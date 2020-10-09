Глава МИД Дании рядом с Лавровым анонсировал санкции из-за Навального

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод анонсировал введение антироссийских санкций из-за дела Алексея Навального. Такое заявление Кофод сделал, стоя рядом со своим коллегой, главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что до этого Лавров говорил о недопустимости санкций по неподтвержденным предлогам. «Все понятно?» — обратился к журналистам министр иностранных дел России после заявления Кофода, который стоял на соседней трибуне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных санкциях против россиян из-за Навального. По данным французской газеты Le Monde, ограничения предполагается ввести против девяти человек, среди которых есть сотрудники администрации президента России.

Навальному стало плохо 20 августа во время рейса Томск — Москва. Самолет экстренно посадили в Омске, и первые два дня ему оказывали помощь местные врачи. 22 августа пациента перевезли в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в его организме следов из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.