В МИД России ответили на заявления Германии по инциденту с Навальным

В МИД России назвали «пропагандистской атакой» заявления немецких коллег по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Раннее министр иностранных дел Германии Хайко Маасао заявлял, что обсудит с партнерами из других стран общую реакцию на отравление Навального. Он также подчеркнул, что Европейский союз может быстро согласовать санкции против всех, кто занимается разработкой боевых отравляющих веществ в России.

В российском МИД отметили, что Генпрокуратура России направляли в Германию запросы о правовой помощи, но не получила ответа, поэтому у следствия недостаточно материалов для возбуждения уголовного дела. В ведомстве также заявили, что Берлин так и не предоставил результаты анализов, подтверждающие отравление.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Алексеем Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.