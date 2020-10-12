В ЕС рассказали о проблемах с введением санкций из-за Навального

Источник в Евросоюзе рассказал о проблемах с введением санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом пишет ТАСС.

В объединении столкнулись с юридической проблемой: чтобы ввести санкции против конкретных лиц и организаций России, нужно найти подозреваемых по делу. Однако они отсутствуют, и пока ЕС пытается решить эту сложность.

«Чтобы собрать список из хотя бы десятка конкретных физических лиц, против которых можно ввести санкции, необходимо проследить обоснованную связь между ними и отравлением Навального, в противном случае любой из фигурантов списка легко сможет обжаловать эти санкции в суде», — пояснили в Брюсселе.

12 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что нападение на Навального должно иметь последствия, в этот же день Берлин начнет дискуссии о санкциях. Он отметил, что использование химического оружия, в котором подозревают российскую сторону, не может не привести к наказанию.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые дни ему оказывали помощь врачи омской больницы, они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили, что нашли в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен возвратиться в Россию.

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