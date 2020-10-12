Евросоюз продлил санкции за разработку и применение химического оружия

Европейский союз (ЕС) продлил до 16 октября 2021 года санкции в отношении организаций и персон, которые разрабатывают и применяют химическое оружие. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщается на официальном сайте Совета ЕС с приложенным решением.

«На основе регулярного ежегодного обзора было решено продлить ограничительные меры еще на один год», — заявили в ведомстве. Отмечается, что всем подпавшим под санкции лицам и предприятиям запрещается въезд в страны ЕС; их активы, в том числе финансовые, замораживаются.

На данный момент такие ограничительные меры применены в отношении девяти человек — против пяти людей, устроивших химнападения в Сирии, а также четырех персон, причастных к применению нервно-паралитического вещества «Новичок» в английском городе Солсбери против Сергея и Юлии Скрипаль (в частности, в списке указаны Александр Петров и Руслан Боширов, обвиненные Великобританией). Кроме того, санкции введены против одной организации — Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC).

Ранее 12 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что нападение на россиянина Алексея Навального должно иметь последствия, Германия сегодня начнет дискуссии о санкциях. Он отметил, что использование химического оружия, в котором подозревают российскую сторону, не может не привести к наказанию.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые дни ему оказывали помощь врачи омской больницы, они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили, что нашли в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен возвратиться в Россию.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, тоже были отравлены «Новичком» во время операции с участием сотрудников ГРУ в марте 2018 года. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — Александр Петров и Руслан Боширов.