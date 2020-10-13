Лавров рассказал о неприемлемом поведении ЕС

Поведение Евросоюза в отношении инцидента с Алексеем Навальным неприемлемо. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Посмотрите, как сейчас проходило заседание Совета ЕС по внешней политике и какие нравоучительные сентенции звучали, заявления о том, что Россия не смогла воспользоваться возможностью, шансом объяснить, что случилось с Навальным», — указал дипломат. По его словам, сейчас Москва хочет понять, можно ли вести «хоть какой-то бизнес» с Евросоюзом.

Ранее в МИД Германии раскрыли планы по отношениям с Россией после ситуации с Навальным. По словам главы ведомства Хайко Мааса, она не изменит и заинтересованности Берлина в хороших отношениях с Москвой.

При этом еще 12 октября главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против России, которые введут из-за произошедшего с россиянином. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».

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