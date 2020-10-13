В МИД Германии раскрыли планы по отношениям с Россией после ситуации с Навальным

Германия нацелена поддерживать хорошие или «хотя бы разумные» отношения с Россией, несмотря на ситуации с блогером Алексеем Навальным. Такие планы в интервью с РИА Новости раскрыл глава МИД страны Хайко Маас.

«Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — подчеркнул он. Дипломат отметил, что ситуация с Навальным не меняет географии, а потому не изменит и заинтересованности Берлина в хороших отношениях с Москвой.

Министр добавил, что Германия приложила немало усилий для налаживания связей с Россией. По его словам, чаще всего из коллег он встречается с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Кроме того, общества России и ФРГ поддерживают тесную связь на уровне искусства, образования, науки и экономики.

Ранее 12 октября главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против России, которые введут из-за ситуации с Навальным. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. При этом он не уточнил, какое именно решение было принято, но заявил, что все участники встречи его одобрили.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».