В Госдуме отреагировали на решение ЕС ввести санкции из-за Навального

Информацию о ситуации с Алексеем Навальным пытаются всячески укрыть и не предоставлять ее российским компетентным органам. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает RT.

Так Чепа отреагировал на решение стран Евросоюза ввести санкции из-за ситуации с Навальным. Он считает, что российская сторона предоставила все необходимые для расследования данные, том числе результаты анализов и биоматериалы, полученные в Омске.

Депутат напомнил, что Генпрокуратура России четыре раза запрашивала у Германии информацию о ситуации с Навальным, но ничего не получила.

Ранее 12 октября главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против России, которые введут из-за ситуации с Навальным. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. При этом он не уточнил, какое именно решение было принято, но заявил, что все участники встречи его одобрили. В ближайшее время технические органы займутся завершением процедуры. При этом, по словам Борреля, санкции не должны повлиять на отношения с Россией и препятствовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».