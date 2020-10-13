Германия назвала ответственных за расследование дела Навального

За расследование дела Алексея Навального ответственны только российские правоохранители, все необходимое для этого — в России. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД Германии Хайко Маас.

«Если такой инцидент, как покушение на Алексея Навального, происходит в Сибири, и если оно было направлено против гражданина России, то расследовать его могут и должны только российские правоохранительные органы», — приводит агентство слова руководителя внешнеполитического ведомства.

Маас подчеркнул, что на территории России находятся все следы, свидетели, доказательства для проведения расследования и первые анализы крови Навального — в ФРГ его перевезли уже через два дня после инцидента.

Ранее 12 октября главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против России, которые введут из-за ситуации с Навальным. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. При этом он не уточнил, какое именно решение было принято, но заявил, что все участники встречи его одобрили.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».