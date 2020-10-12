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Отец соратницы Навального решил производить иглы для безболезненных уколов

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Отец соратницы Алексея Навального Марии Певчих решил производить иглы для безболезненных уколов. Для этого он объявил о начале сбора средств, пишет Telegram-канал Mash.

Компании ее отца Константина Певчих принадлежит патент на систему «интрадермальной доставки вакцин» SKINPORT — изобретение одноразовых микроигл. Как пишет Mash, для того, чтобы сделать укол, не требуется особых навыков. Система прошла все клинические испытания.

Для начала производства Певчих не хватает миллиона долларов, он ищет инвесторов.

Mash пишет, что Мария Певчих находилась рядом с Навальным, когда ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву — пилоты экстренно посадили самолет в Омске. Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что руководить действиями окружения Навального могла Певчих. Они назвали ее тайной спутницей оппозиционера, отвечающей за его гардероб. Отмечается, что в Россию женщина прилетает лишь дважды в год из Великобритании и останавливается в квартире на Ленинградском проспекте в Москве. При этом неизвестно, что связывает ее с Навальным.

Полиция намерена опросить Певчих в рамках проверки информации о возможном отравлении оппозиционера. Во время досмотра в новосибирском аэропорту у соратницы Навального не нашли при себе бутылку, на которой, предположительно, были следы яда из группы «Новичок».

22 августа блогера отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.

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