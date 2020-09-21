В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального

Полицейские опросили около 200 человек в ходе доследственной проверки по факту инцидента с Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту самолета из Томска в Москву, после чего он впал в кому. Об этом в понедельник, 21 сентября, со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) сообщает ТАСС.

По данным УТ МВД по СФО, в число 200 опрошенных по делу Навального вошли те, кто контактировали с ним или были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области. Кроме того, была опрошена часть пассажиров, которая летела с россиянином в одном самолете. В настоящее время следователи проводят анализ всех объяснений.

Кроме того, изучаются заключения экспертов, а также другие сведения и документы. Доследственная проверка по факту инцидента с Навальным в настоящее время продолжается.

