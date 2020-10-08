У соратницы Навального не нашли предполагаемую бутылку с «Новичком» при досмотре

Во время досмотра в омском аэропорту у соратницы Алексея Навального Марины Певчих не нашли при себе бутылку, на которой, предположительно, были следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил заместитель начальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов, передает ТАСС.

«В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 миллилитров, в том числе бутылка с водой, отсутствовали», — сказал Потапов.

В ведомстве отметили, что полиция намерена опросить Певчих в рамках проверки информации о возможном отравлении оппозиционера. Также в МВД заявили, что Певчих не является сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ответил Алексею Навальному, который заявил, что пострадал от действий российских спецслужб. Глава спецслужбы назвал подобные заявления оппозиционера «тупой русофобской пропагандой».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.