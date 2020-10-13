Германия назвала способ восстановить доверие к России

Чтобы восстановить доверие германских властей, российскому государству нужно всего лишь соблюдать основные международные правила. О таком способе улучшить отношения в интервью РИА Новости рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Очевидно, что Россия своими действиями сама может определять эти взаимоотношения», — заявил он в ответ на вопрос, могут ли российско-германские отношения вернуться к той динамике, которая наблюдалась в 90-х и начале 2000-х годов.

По словам Мааса, к международным ценностям, которым необходимо следовать, относятся верховенство права, демократия и права человека. В качестве тех направлений, по которым России стоило бы обращать внимание на соблюдение правил, он упомянул происходящее на Украине и дело Алексея Навального.

Министр отдельно подчеркнул, что инцидент с предполагаемым отравлением оппозиционера — не вопрос российско-германских отношений, а проблема всего международного сообщества.

В том же интервью Маас заявил, что дело Навального могут и должны провести исключительно российские правоохранительные органы, все необходимое для этого, по его словам, находится на территории России.