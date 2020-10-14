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Пригожин подал иск к Навальному на пять миллионов рублей

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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Владелец компании «Конкорд», бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к Алексею Навальному и Любови Соболь на пять миллионов рублей каждый. Копии документов опубликованы на странице пресс-службы «Конкорд» во «ВКонтакте».

Причиной послужили высказывания о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы. В частности, в документах говорится, что Навальный сделал соответствующую публикацию в Twitter. «"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали, вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно», — говорится в сообщении блогера. По данным пресс-службы «Конкорда», указанные сведения не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца.

Иск к Соболь связан с ее комментарием СМИ. Пригожин требует опровергнуть заявления и взыскать с каждого ответчика по пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

О планах бизнесмена засудить Навального и Соболь сообщалось ранее. В пресс-службе компании «Конкорд» рассказали, что юристы Пригожина начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В июле стало известно, что Пригожин решил пожертвовать миллион рублей Навальному. Отмечалось, что бизнесмен выделит для этих целей личные средства.

Навальный 20 июля объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Он объяснил такое решение тем, что Арбитражный суд Москвы обязал его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. По словам оппозиционера, отдавать такую крупную сумму бессмысленно. В августе стало известно, что Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального и Соболь почти на 88 миллионов рублей.

Предыстория: Пригожин решил засудить Навального за «клевету»
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