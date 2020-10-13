Пригожин решил засудить Навального за «клевету»

Владелец компании «Конкорд», бизнесмен Евгений Пригожин решил засудить Алексея Навального за «клевету» в свой адрес. Об этом сообщила пресс-служба «Конкорда» на своей странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе рассказали, что юристы Пригожина «начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к <...> Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову». Поводом для обращений, как пояснили в компании, стала «публикация оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».

«Целью судебного разбирательства в рамках заявленных исков является понуждение указанных граждан к уважению чужих прав и законных интересов», — заключено в сообщении.

В августе сообщалось, что Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» долг Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в размере почти 88 миллионов рублей. По словам бизнесмена, он выкупил долг по двум причинам: чтобы рассчитаться с «Московским школьником», который понес убытки от действий «группы клеветников», и чтобы «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».

В настоящее время Навальный находится на лечении в Германии. Утром 20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, и пострадавшего доставили в отделение токсикореанимации. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили об обнаружении в его организме вещества из группы «Новичок», однако российские медики следов ядов при обследовании не обнаружили.