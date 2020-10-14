Песков назвал Навального берлинским пациентом

Москва не была инициатором свертывания диалога с Евросоюзом и сейчас не встречает понимания в своих попытках его возобновить. Такой фразой оценил состояние отношений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав Алексея Навального берлинским пациентом, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что Россия конечно же не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом (Алексеем Навальным — прим. «Ленты.ру»)», — отметил пресс-секретарь президента России.

По его словам, в России осознают необходимость и пользу этого диалога, основанного на взаимном уважении, «но в одиночку танго танцевать не получается».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».