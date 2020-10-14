Навальный раскрыл имена оплативших его лечение в Германии людей

Алексей Навальный раскрыл имена людей, которые оплатили его лечение в берлинской клинике «Шарите». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам оппозиционера, лечение в Германии обошлось в 49,9 тысячи евро (4,5 миллиона рублей). Деньги на это выделили проживающий в Великобритании предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

Частный самолет, который доставил Навального в Берлин, оплатил предприниматель Борис Зимин. Перелет обошелся ему в 79 тысяч евро (7,1 миллиона рублей).

Также Навальный отметил, что пока не знает, во сколько обойдется дальнейшее пребывание в Германии, поскольку трудно определить срок полного восстановления. «Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин», — написал оппозиционер.

Ранее верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза приняли решение по антироссийским санкциям, которые введут из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок».