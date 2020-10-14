Чичваркин рассказал об оплате лечения Навального в Германии

Проживающий в Великобритании предприниматель Евгений Чичваркин подтвердил участие в оплате счетов Алексея Навального за лечение в Германии. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, его доля в упомянутой Навальным сумме лечения была «заметной». Также он рассказал, что продолжит оказывать финансовую помощь оппозиционеру в дальнейшем лечении и реабилитации.

«Но там [будут] значительно меньшие деньги», — уточнил Чичваркин.

Ранее Навальный раскрыл имена людей, которые оплатили его лечение в берлинской клинике «Шарите». По словам оппозиционера, лечение в Германии обошлось в 49,9 тысячи евро (4,5 миллиона рублей). Деньги на это выделили Чичваркин, а также экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре его выписали из клиники.