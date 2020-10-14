Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное прекращение диалога с Евросоюзом в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По ее словам, российская сторона десятилетиями демонстрировала Западу свою надежность как партнера и теперь для западных коллег настало время ответить тем же. «Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь», — отметила она.

На вопрос, могут ли «последней каплей» для прекращения дальнейших взаимоотношений с ЕС стать новые антироссийские санкции, Захарова предложила спросить у западных партнеров, чего они добиваются. «Вопросы адресуйте им — что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнеров», — сказала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога между Москвой и Брюсселем. «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — отметил он. По мнению дипломата, в Евросоюзе не хотят налаживать диалог с Россией.

12 октября главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по санкциям против России, которые введут из-за произошедшего с Алексеем Навальным. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.