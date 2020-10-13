Лавров допустил прекращение диалога России с Евросоюзом

Глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога между Москвой и Брюсселем. Его цитирует РИА Новости.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора — наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — отметил он. По мнению дипломата, в Евросоюзе не хотят налаживать диалог с Россией, а вместо этого обвиняют ее в отравлении Алексея Навального.

12 октября главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по санкциям против России, которые введут из-за произошедшего с россиянином. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре его выписали из клиники.

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