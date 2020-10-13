Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент

Министерство иностранных дел Норвегии считает, что за августовской кибератакой на норвежский парламент (Стортинг) стоит Россия. Об этом сообщается на сайте правительства.

Глава внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Сёрейде назвала произошедшее серьезным инцидентом, затронувшим самый важный демократический институт королевства. Она добавила, что в произошедшем виновата Москва.

«Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают по данному вопросу на международном уровне. Судя по имеющимся в распоряжении правительства данным, за этим [кибернападением] стоит Россия», — цитирует министра пресс-служба МИД.

В заявлении подчеркивается, что норвежское государство будет продолжать укреплять кибербезопасность и расширять сотрудничество с другими странами в этой сфере.

Как уточняет ТАСС, парламент Норвегии 1 сентября сообщил о нападении хакеров. В ходе проведенной 24 августа кибератаки неизвестные завладели электронной почтой и другими личными данными сотрудников и законодательного органа.