Матвиенко предложила переосмыслить отношения с ЕС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выстроить новую систему отношений России с Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, я уже не удивляюсь ни санкциям, ничему… Воспринимаю это, скорее, с юмором <...> Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, мы открыты. Ну, хватит нам грозить пальцем! Хватит нас учить», — сказала она.

Матвиенко отметила, что Москве «надо сейчас спокойно переосмыслить все это», выстроив новую систему отношений с ЕС. Она также призвала не политизировать излишне отношения между странами. «Давайте вести диалог, но диалог предметный и взаимоуважительный. А не так, что нас уже назначили виновными и все», — добавила спикер верхней палаты парламента.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога между Москвой и Брюсселем. «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — отметил он. По мнению дипломата, в Евросоюзе не хотят налаживать диалог с Россией.

12 октября главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по санкциям против России, которые введут из-за произошедшего с Алексеем Навальным. Это подтвердил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.