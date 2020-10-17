Галкин назвал выпуск программы мужа Симоньян про Навального заказным шлаком

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин раскритиковал выпуск программы мужа главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна про Алексея Навального. Об этом сообщает RTVI.

Галкин поделился своим мнением под постом Навального в Instagram, в котором он опубликовал фрагмент передачи «Международная пилорама», где команда передачи скептически относится к ситуации, случившейся с блогером. Авторы программы, в частности, указывают на то, что Навальный выглядит слишком бодрым для человека, пробывшего в коме около трех недель, а фотографии из клиники Charite, с их точки зрения, и вовсе постановочные.

«Да, юмор и сатира — это та область, где сложно быть милым всем, и ты неминуемо кого-то задеваешь, но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака», — написал Галкин.

Акцент в передаче делается на то, что власти Германии и местная пресса, говоря о нем, используют слово «фюрер». «Führer по-немецки — это просто "лидер", на кого рассчитана эта риторика? А уж обсуждать, как помята подушка... Может быть, действительно это кому-то смешно? Когда я случайно попадаю на эту программу, у меня одна мысль: Тиграну искренне это нравится?» — добавил Галкин.

Шоумен заметил, что никогда не высказывается о коллегах, но Кеосаян — не юморист, а кинорежиссер.

Тигран Кеосаян отказался комментировать отзыв о своей программе, сославшись на занятость, указало издание «Подъем».

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указанным лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их финансовые активы в европейских банках замораживаются.

Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания. Лондон заморозит активы и запретит въезд лицам, якобы ответственным за произошедшее с Навальным. Санкции коснутся шести человек и одной организации.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты выявили в организме оппозиционера вещество из группы «Новичок».