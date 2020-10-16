В Великобритании посчитали ФСБ причастной к ситуации с Навальным

Службы безопасности Великобритании, Франции и Германии посчитали ФСБ России причастной к ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на западные источники.

Два собеседника издания заявили, что, по их мнению, к ситуации с российским оппозиционером имеет отношение Вторая служба ФСБ, которая, как пишет The Guardian, «ответственна за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутриполитическими угрозами со стороны Кремля». Издание поясняет, что на основании этого вывода страны Евросоюза и Великобритания ввели санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указанным лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их финансовые активы в европейских банках замораживаются.

Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) — с ним европейским предпринимателям запрещено поддерживать любые отношения.

Объясняя введение ограничений в отношении Бортникова, в ЕС напомнили, что специализированная лаборатория в Германии нашла в организме Навального нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое доступно только государственным органам России. «С учетом того, что Алексей Навальный находился под наблюдением в момент отравления, можно сделать вывод, что отравление было возможно только при участии ФСБ», — отметили европейские политики.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.