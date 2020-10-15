Германия объяснила включение директора ФСБ в санкционный список из-за Навального

Шестеро россиян, в том числе директор ФСБ Александр Бортников, были включены в санкционный список в связи с тем, что они могут «рассматриваться в качестве ответственных» за происшедшее с Алексеем Навальным, объяснил глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом сообщает ТАСС.

«Тем самым мы, европейцы, направляем сильный сигнал сплоченности Москве», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау. Маас также поблагодарил польского коллегу за поддержку в данном вопросе.

15 октября Европейский союз (ЕС) ввел санкции против шести россиян, в том числе Бортникова, а также одного научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным. Помимо Бортникова, под санкции подпали начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указанным лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их финансовые активы в европейских банках замораживаются.

Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) — с ним европейским предпринимателям запрещено поддерживать любые отношения.

Вслед за ЕС санкции ввела Великобритания. Лондон заморозит активы и запретит въезд лиц, якобы ответственных за произошедшее с россиянином. Санкции коснутся шести человек и одной организации.

В Кремле назвали действия ЕС недружественным шагом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует сложившееся положение и будет действовать в собственных интересах. Он также отметил, что Совет ЕС своим решением нанес вред отношениям с Москвой.

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле нет группы по дискредитации Алексея Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали.

Сейчас, по данным радиостанции SWR, Навальный после выписки из берлинской клиники «Шарите» проводит время в немецком курортном городе Ибах в природном парке Южный Шварцвальд. Журналисты и местные жители обнаружили в городе большое количество полицейских: те сообщили, что охраняют некую персону в соответствии с «повышенными требованиями безопасности». Утверждается, что это и есть Навальный, отдыхающий на курорте после лечения.