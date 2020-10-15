Навального обнаружили на курорте в Германии

Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники «Шарите» проводит время в немецком курортном городе Ибах в природном парке Южный Шварцвальд. Об этом сообщает радиостанция SWR.

Журналисты и местные жители обнаружили в городе большое количество полицейских: те сообщили, что охраняют некую персону в соответствии с «повышенными требованиями безопасности». Утверждается, что это и есть Навальный, отдыхающий на курорте после лечения.

14 октября Навальный раскрыл имена людей, которые оплатили его лечение в «Шарите». По словам оппозиционера, лечение в берлинской клинике обошлось в 49,9 тысячи евро (4,5 миллиона рублей). Деньги на это выделили проживающий в Великобритании бизнесмен Евгений Чичваркин, а также экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

15 октября Европейский союз ввел санкции из-за ситуации с Навальным против шестерых россиян, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова. Также в санкционном списке, по словам источников, — заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Бундесвер позже заявил об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре его выписали из клиники.