Песков ответил на вопрос о существовании группы по дискредитации Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в Кремле якобы существует группа по дискредитации Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс».

«Это не так», — ответил на соответствующий вопрос Песков.

Ранее в Кремле также отреагировали на санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России из-за ситуации с Навальным. По словам Пескова, эти ограничения являются недружественным шагом. Он также заявил, что Москва проанализирует сложившееся положение и будет действовать в собственных интересах.

О введении санкций из-за ситуации с Навальным ЕС объявил 15 октября. Они направлены против шести россиян, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, а также одного научного института. При этом Бортников уже находится под санкциями ЕС: ограничения в отношении него были введены летом 2014 года из-за конфликта на востоке Украины.

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву самочувствие Навального резко ухудшилось. Самолет экстренно приземлился в Омске, первые два дня помощь оппозиционеру оказывали врачи местной больницы. 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.