Великобритания ввела свои санкции против России из-за Навального

Великобритания ввела свои санкции в отношении россиян, якобы виновных в отравлении Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении британского МИД, попавшего в распоряжение РИА Новости.

Санкционный список Великобритании совпадает с опубликованным ранее списком ЕС. Лондон заморозит активы и запретит въезд лиц, якобы ответственных за произошедшее с россиянином. Санкции коснутся шести человек и одной организации.

Отмечается, что в список вошли директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны России Павел Попов и Алексей Криворучко. Меры коснутся и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).

Ранее ЕС опубликовал санкционный список по делу Навального. Объясняя введение ограничений в отношении Бортникова, в Евросоюзе указали, что он подвергался систематическим преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных органов из-за своей политической позиции. В частности, за оппозиционером следили во время его поездки в Сибирь в августе текущего года.

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ Москвы на санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что применение санкционной политики и высылки российских дипломатов указывают на хорошее отношение европейских стран к США и Великобритании.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

Александр Бортников уже находится под санкциями Евросоюза: ограничения в отношении него были введены летом 2014 года из-за конфликта на востоке Украины.

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