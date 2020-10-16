Стала известна реакция в Кремле на санкции ЕС из-за Навального

Шесть россиян, попавших в санкционный список Европейского союза (ЕС) из-за ситуации с Алексеем Навальным, вряд ли будут пытаться официально оспаривать это решение. К такому выводу пришел источник газеты «Коммерсантъ», близкий к администрации президента России.

Другой собеседник издания — сотрудник администрации президента — отметил, что на подобные ограничения в Кремле реагируют, как на награду.

Один из фигурантов черного списка, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в свою очередь сообщил, что санкции в отношении него вводятся уже третий или четвертый раз. «На моей работе или повседневной жизни это никак не отразится», — сказал он, уточнив, что недвижимости и других активов за рубежом у него никогда не было.

Накануне, 15 октября, на санкции Евросоюза в отношении россиян отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пообещал, что Москва проанализирует сложившееся положение и будет действовать в собственных интересах. По мнению представителя Кремля, Совет ЕС своим решением нанес вред отношениям с Россией, поскольку никакая логика в этом шаге не просматривается.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указанным лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их финансовые активы в европейских банках замораживаются.

Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания. Лондон заморозит активы и запретит въезд лиц, якобы ответственных за произошедшее с россиянином. Санкции коснутся шести человек и одной организации.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты выявили в организме оппозиционера вещество из группы «Новичок».