Постпред России при ЕС оценил отношения с Европой после санкций из-за Навального

Отношения между Российской Федерацией и странами Европейского союза (ЕС) достигли низшего уровня после введения санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов. Его слова передает ТАСС.

«Это решение [Совета ЕС] подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — сказал Чижов.

Он считает, что среди выступавших за введение санкций явно были внутренние разногласия, и поэтому в прессе сперва появилась информация о девяти подпадающих под них лицах, потом их количество сократилось до шести. При этом Франция и Германия, по его мнению, ни до, ни после введения мер не представили никому, включая своих союзников, каких-либо доказательств причастности попавших под санкции лиц к тому, что произошло с Навальным, «чтобы хоть как-то обосновать подобный шаг, который в любом случае является нелегитимным».

«Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной — просто неприемлемое, — уверен Чижов. — В мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, — это Совет Безопасности ООН».

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие.

Вслед за ЕС ограничения ввела Великобритания. Лондон заморозит активы и запретит въезд лиц, якобы ответственных за произошедшее с россиянином. Санкции коснутся шести человек и одной организации.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты выявили в организме оппозиционера вещество из группы «Новичок».