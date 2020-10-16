В Госдуме прокомментировали версию о причастности ФСБ к ситуации с Навальным

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала версию британской газеты The Guardian о причастности ФСБ к ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, заявления The Guardian о том, что Навального хотели лишь «припугнуть», выглядят еще более абсурдными, чем у желтой прессы. Парламентарий отметила, что попытки газеты переписать историю говорят о том, что в целом обвинения против России не достигли своей цели.

Панина также подчеркнула, что британское издание имеет репутацию «рупора леволиберальных западных интеллектуалов». Она добавила, что, вероятно, данной аудитории уже стало ясно, что инцидент с Навальным дискредитирует Запад, а не Россию.

Ранее газета The Guardian сообщила, что службы безопасности Великобритании, Франции и Германии посчитали ФСБ России причастной к ситуации с Алексеем Навальным. Два собеседника издания заявили, что, по их мнению, к ситуации с российским оппозиционером имеет отношение Вторая служба ФСБ, которая якобы «ответственна за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутриполитическими угрозами со стороны Кремля».

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.