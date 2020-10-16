США объяснили «проблему с русскими»

В России практически отсутствуют объекты, в отношении которых США могут вводить санкции. Об этом во время выступления в Аспеновском институте заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

«Проблема с русскими в том, что там не так много того, что можно подвергнуть санкциям», — объяснил он. По словам советника, Вашингтон в связи с этим ищет другие способы для демонстрации своего недовольства. В то же время О'Брайен отметил, что найти такие места сложно «из-за всеобъемлющего характера существующих санкций».

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявлял, что американцы уже ввели ограничительные меры в отношении 350 физических и 500 юридических лиц, отмечает агентство.

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Ранее 16 октября Швейцария ввела санкции против физических и юридических лиц России из-за строительства Крымского моста.

15 октября сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против шести россиян, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, а также одного научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным.

За последние годы Вашингтон накладывал на Россию санкции в связи с присоединением Крыма, строительством Крымского моста, конфликтом на Украине и возможным вмешательством в президентские выборы 2016 года. Ряд других законопроектов также находится на рассмотрении в Конгрессе.