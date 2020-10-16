Швейцария ввела санкции против России из-за Крымского моста

Швейцария ввела санкции против физических и юридических лиц России из-за строительства Крымского моста. Об этом говорится на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

«Федеральное управление экономики внесло изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», — указано в сообщении ведомства.

Санкции вступили в силу 15 октября.

1 октября санкции расширил Евросоюз. Под ограничительные меры попали Александр Ганов, генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс», и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж». Также санкции коснутся компании «Ленпромтранспроект», Дирекции по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск, Крымской железной дороги, Крымской первой страховой компании.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Сооружение построено за счет средств федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправился 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря прошлого года.

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