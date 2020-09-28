В Евросоюзе одобрили введение новых санкций против России. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) уже запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций. Их могут ввести против двух человек и четырех компаний из-за строительства Крымского моста.

Собеседник РИА Новости подчеркнул, что речь идет не о принятии окончательного решения, а о запуске письменной процедуры. Формальное решение, в свою очередь, опубликуют позже.

О том, что COREPER может ввести новые антироссийские меры, стало известно 25 сентября. ЕС обвиняет российскую сторону в «нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины».

Отношения Москвы и Брюсселя ухудшились после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году. Это произошло после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают обвинения.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru