Евросоюз расширил санкции из-за Крымского моста

Европейский союз расширил санкции из-за Крымского моста. Они коснулись двух физических лиц и четырех компаний, причастных к его строительству, сообщается в публикации в официальном журнале ЕС

Под ограничительные меры попали Александр Ганов, генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс», и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж». Также санкции коснутся компании «Ленпромтранспроект», Дирекции по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымской железной дороги, Крымской первой страховой компании.

О том, что в ЕС одобрили и готовятся ввести новые санкции, стало известно 28 сентября. Российскую сторону считают виновной в «нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины».

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Сооружение построено за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправился 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря прошлого года.