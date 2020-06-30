Поездка первого грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео

По Крымскому мосту проехали первые грузовые поезда. Поездка попала на видео, ролик опубликовало агентство «Крыминформ» в своем Telegram-канале.

30 июня по мосту навстречу друг другу проехали два состава: из Крыма — с товарами республиканских производителей, и с материковой части России — с топливом, зерном, стройматериалами и удобрениями. Старт движению около 09:40 дал министр транспорта Евгений Дитрих.

В январе президент России Владимир Путин говорил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет запущено 1 июля 2020 года. 23 декабря он открыл движение по железнодорожной части моста и проехал из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он является самым протяженным в стране. Строительство объекта осуществлялось за счет средств федерального бюджета, всего было израсходовано почти 228 миллиардов рублей. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года.

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