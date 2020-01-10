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Путин раскрыл дату запуска полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту

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Владимир Путин
Владимир Путин

Полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет запущено 1 июля 2020 года. Дату раскрыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС в пятницу, 10 января.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров [по Крымскому мосту]», — сказал российский лидер на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

23 декабря Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе (гибрид автобуса и железнодорожного вагона).

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он является самым протяженным в стране. Строительство объекта осуществлялось за счет средств федерального бюджета, все было израсходовано почти 228 миллиардов рублей. Автомобильная часть моста была отрыта в мае 2018 года.

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