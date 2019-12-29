Путин объяснил предположения о невозможности построить Крымский мост

Президент России Владимир Путин рассказал об ощущениях после поездки по Крымскому мосту и объяснил предположения о невозможности его построить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин заявил, что испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом». Глава государства отметил, что до этого мост через Керченский пролив пытались построить трижды, однако никому это не удавалось. Он объяснил, что поэтому у людей и возникали предположения, что у России не получится соорудить переправу.

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Российский лидер отметил, что построить мост удалось с помощью современных технологий, большинство из которых, по его словам, были отечественными. Путин предсказал, что мост простоит «многие-многие десятилетия, а может быть, и века» при должном техническом обслуживании и своевременном ремонте.

Президент назвал молодцами строителей моста, похвалил их за «горящие глаза» и поблагодарил.

23 декабря Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Глава государства запустил движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив, проехав из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе.

25 декабря Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга. Дело открыто по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины.

Строительство Крымского моста вызывало критику у украинских политиков. В августе 2017 года тогдашний министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что не верит в способность России построить мост в Крым, так как это слишком крупный инфраструктурный проект.

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