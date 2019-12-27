На Украине покусились на Кубань через Крымский мост

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выложил видео на своем Youtube-канале, в котором рассказал, что президент России Владимир Путин построил мост, благодаря которому Кубань будет ближе.

Во время записи ролика депутат был одет в футболку с надписью KUBAN на английском языке, буквы «U» и «A» в которой были синего и желтого цвета (цвета украинского флага) соответственно.

Ранее Гончаренко заявлял, что Краснодарский край должен войти в сферу влияния Украины и в перспективе стать «украинской Кубой». При этом Гончаренко выразил уверенность, что украинцы на Кубани до сих пор говорят на украинском.

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