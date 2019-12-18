В Киеве захотели сделать из российского региона «украинскую Кубу»

Краснодарский край должен войти в сферу влияния Украины и в перспективе стать «украинской Кубой». С таким заявлением на трибуне Верховной Рады выступил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, запись выступления он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Гончаренко, «украинская Кубань» должна сравниться с «островом свободы». «И на самом деле мы должны все для этого сделать», — сказал он. Он также отметил, что его слова — это не мифы и не выдумки, поскольку в 1926 году 62 процента населения Кубани составляли украинцы. Депутат считает, что украинское население было уменьшено за счет «жестоких методов тогдашней власти».

При этом Гончаренко уверен, что «украинцы на Кубани до сих пор говорят на украинском, поют наши песни, танцуют гопак и придерживаются общих традиций». Он также напомнил, что в украинском гимне упоминаются географические границы Украины «от Сяна до Дона», поэтому власти обязаны сохранить эти территории в культурном и социальном поле Киева.

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17 октября в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», руководителем которого стал Алексей Гончаренко. Депутаты собираются заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь они заявили о решимости «вернуть» в состав Украины территорию Кубани.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам спросить мнения по этому вопросу у коренных кубанцев. По его словам, он пригласил бы их в Кубанский госуниверситет, «где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска».

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