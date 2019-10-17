Украинские депутаты собрались «возвращать» Кубань

В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». Об этом сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Вошедшие в группу 13 парламентариев собираются заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь депутаты собираются «вернуть» Кубань. При этом Гончаренко отметил, что и другие регионы России, в которых компактно проживают украинцы, «будут находиться под нашим вниманием». «Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения», — написал украинский парламентарий.

В конце января тогдашний депутат Верховной Рады и экс-командир «Азова» Андрей Билецкий заявил, что Украине придется вернуть силой Кубань и Кавказ, так как на этих территориях достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Ранее первый заместитель председателя украинского Союза офицеров Евгений Лупаков призвал Киев принять радикальные действия, чтобы «вернуть» себе контроль над Азовским морем.

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