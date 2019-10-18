В Госдуме прокомментировали желание Киева «вернуть» Кубань

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал создание в Верховной Раде межфракционного объединения «Кубань» в беседе с RT.

По мнению Бальбека, засылать на Кубань политических эмиссаров — безнадежно. Депутат призвал Верховную Раду «подумать о сотрудничестве». Это может быть воспринято с теплотой, добавил Бальбек. «Силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно», — заключил депутат.

Ранее сообщалось о создании в Киеве межфракционного объединения «Кубань», в которое вошли 13 парламентариев. Целью межфракционной группы назвали «возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.

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