На Украине займутся противодействием информационному влиянию России

В Верховной Раде Украины создали временную следственную комиссию (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно постановлению, поддержанному большинством депутатов, целью комиссии также станет противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информпространства и недопущение монополизации СМИ. Комиссия займется проверкой законности смены собственников оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

В ближайшие полгода ВСК должна представить данные о покупке и продаже указанных каналов, а также о влиянии собственников на их редакционную политику. Сообщается, что депутаты проверят сведения о распространении телеканалами идей, «угрожающих национальной безопасности, обороне и территориальной целостности Украины». Всего в состав ВСК вошли 13 парламентариев.

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26 сентября стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении телеканала «112 Украина» лицензий на вещание. Ранее власти обвиняли «112 Украина» в трансляции пророссийских позиций.

Телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом. В конце 2018 года «112 Украина» и ZIK были приобретены украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014-го заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

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